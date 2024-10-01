Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 645vom 01.10.2024
24 Min.Folge vom 01.10.2024

Professor Eisstein und sein Assistent Jonathan suchen im Wald bei einem Höhleneingang den Stein der Weisen, den der Professor für seine Erfindung braucht. Durch einen Zufall haben Kasperl und Sepperl auf ihrem Dachboden eine Schatzkarte gefunden, die das Versteck dieses Steines verrät. Jonathan, der, indem er die beiden belauscht, von dem Versteck erfährt, kommt ihnen zuvor und bringt den Stein sofort zu Professor Eisstein, der damit die ganze Welt vor Kälte erstarren lassen möchte. Bildquelle: ORF

