Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Hilfe, die Großfüße kommen

ORF1Staffel 2024Folge 653vom 08.10.2024
23 Min.Folge vom 08.10.2024

Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Großalarm in der Märchenstadt. Auf dem Hauptplatz wurde ein riesengroßer Schuh entdeckt. Dr. Servatius glaubt, dass die Märchenstadt von Riesen angegriffen wird. Nun sollen sich alle Bürger der Stadt zur Lagebesprechung am Hauptplatz einfinden, denn Dr. Servatius hat bereits einen Plan geschmiedet, um die Riesen zu fangen… Bildquelle: ORF

