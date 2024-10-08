Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Hilfe, die Großfüße kommenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 653: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Hilfe, die Großfüße kommen
23 Min.Folge vom 08.10.2024
Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Großalarm in der Märchenstadt. Auf dem Hauptplatz wurde ein riesengroßer Schuh entdeckt. Dr. Servatius glaubt, dass die Märchenstadt von Riesen angegriffen wird. Nun sollen sich alle Bürger der Stadt zur Lagebesprechung am Hauptplatz einfinden, denn Dr. Servatius hat bereits einen Plan geschmiedet, um die Riesen zu fangen… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0