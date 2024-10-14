Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind Drei

ORF1Staffel 2024Folge 659vom 14.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind Drei

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind DreiJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 659: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind Drei

22 Min.Folge vom 14.10.2024

Onkel Rappelkopf kommt aufgeregt zu Kasperl und Pezi. Die alte Kreszenzia glaubt gesehen zu haben, dass der Drache Dagobert entführt worden ist. Sofort laufen Kasperl und Pezi los um der Sache auf den Grund zu gehen, und ihren Freund, wenn notwendig, zu befreien. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

