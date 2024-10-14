Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind DreiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 659: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Eins und Eins sind Drei
22 Min.Folge vom 14.10.2024
Onkel Rappelkopf kommt aufgeregt zu Kasperl und Pezi. Die alte Kreszenzia glaubt gesehen zu haben, dass der Drache Dagobert entführt worden ist. Sofort laufen Kasperl und Pezi los um der Sache auf den Grund zu gehen, und ihren Freund, wenn notwendig, zu befreien. Bildquelle: ORF
