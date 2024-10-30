Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Schweinskopfkürbis

ORF1Staffel 2024Folge 678vom 30.10.2024
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Schweinskopfkürbis

24 Min.Folge vom 30.10.2024

In Schlipperdibixhausen findet ein Kürbiswettbewerb statt. Der schönste und originellste Kürbis gewinnt den ersten Preis, eine Stereoanlage. Kasperl und Hopsi nehmen auch an dem Wettbewerb teil. Sie haben große Chancen, denn ihr Kürbis ist wunderschön. Auch die Hexe Wackelkopf möchte gewinnen. Als sie den Kürbis von Kasperl und Hopsi, der viel schöner ist als ihr eigener, sieht, setzt sie ihre Zauberkräfte ein um ihr Ziel zu erreichen. Doch es kommt anders als sie es sich vorgestellt hat. Bildquelle: ORF

