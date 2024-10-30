Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der SchweinskopfkürbisJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 678: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Schweinskopfkürbis
24 Min.Folge vom 30.10.2024
In Schlipperdibixhausen findet ein Kürbiswettbewerb statt. Der schönste und originellste Kürbis gewinnt den ersten Preis, eine Stereoanlage. Kasperl und Hopsi nehmen auch an dem Wettbewerb teil. Sie haben große Chancen, denn ihr Kürbis ist wunderschön. Auch die Hexe Wackelkopf möchte gewinnen. Als sie den Kürbis von Kasperl und Hopsi, der viel schöner ist als ihr eigener, sieht, setzt sie ihre Zauberkräfte ein um ihr Ziel zu erreichen. Doch es kommt anders als sie es sich vorgestellt hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0