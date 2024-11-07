Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der LiebestrankJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 686: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Liebestrank
22 Min.Folge vom 07.11.2024
Die Hexe Serafine hat vor mit Hilfe des Zauberers Kurukux Lalobe zu fangen. Da diese aber von Dagobert beschützt wird, hat sich die Hexe etwas ganz besonderes einfallen lassen. Kurukux muss einen Liebestrank für Dagobert brauen, der diesen von Lalobe ablenken soll. Die beiden Übeltäter schütten den Trank in ein Fass, aus dem Dagobert üblicherweise trinkt. Der Liebestrank soll bewirken, dass Dagobert und der nächste, der aus dem Fass trinkt, in unsterblicher Liebe zueinander entbrennen. Aber alles geht schief. Bildquelle: ORF
