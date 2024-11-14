Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 693vom 14.11.2024
23 Min.Folge vom 14.11.2024

Ach Du Schreck! Nachdem Maxl mit dem Kopf aufgeschlagen ist, weiß er nicht mehr, wer er ist. Das will sich die Räuberfrau Schlurfi zu nutze machen und redet Maxl ein, er sei ihr Räuberlehrling. Und sie hat auch gleich einen Auftrag für ihn. Er soll Strolchi stehlen! Bildquelle: ORF

ORF1
