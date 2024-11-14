Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wer bin ich?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 693: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wer bin ich?
23 Min.Folge vom 14.11.2024
Ach Du Schreck! Nachdem Maxl mit dem Kopf aufgeschlagen ist, weiß er nicht mehr, wer er ist. Das will sich die Räuberfrau Schlurfi zu nutze machen und redet Maxl ein, er sei ihr Räuberlehrling. Und sie hat auch gleich einen Auftrag für ihn. Er soll Strolchi stehlen! Bildquelle: ORF
