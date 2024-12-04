Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der Nikolaus bleibt ausJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 714: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der Nikolaus bleibt aus
22 Min.Folge vom 04.12.2024
Es ist Nikolaustag, und im Zoo warten alle gespannt auf den Besuch des Nikolaus. Als Leopold gerade noch einmal sein Nikolausgedicht üben will, ist es endlich soweit: der Nikolaus und der Krampus erscheinen. Max kann sich vor Aufregung kaum noch halten, und als der Nikolaus ihm auch noch erlaubt sein Geschenk selbst aus dem Sack zu holen, kann er es kaum fassen. Aufgeregt hüpft er in den Sack, doch da passiert es - Max wird gefangen genommen, und der Nikolaus und der Krampus verschwinden schnell mitsamt dem Sack. Bildquelle: ORF
