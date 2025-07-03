Silvia kocht: Unterwegs in DorfgasteinJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 03.07.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein
26 Min.Folge vom 03.07.2025
In dieser Ausgabe ist Silvia Schneider im Gasteinertal unterwegs. In Dorfgastein trifft sie Alexandra Portenkirchner. Sie nimmt Silvia mit auf den Dorfrundweg zu weiten Wiesen und rauschenden Bächen. Die Gerichte: 1. Gericht: Kalbsrahmgulasch mit Butterspätzle 2. Gericht: zweierlei Nock'n Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Altersfreigabe:
0