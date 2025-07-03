Zum Inhalt springenBarrierefrei
Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

ORF2
Folge vom 03.07.2025
Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

Silvia kocht

Folge vom 03.07.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Dorfgastein

26 Min.
Folge vom 03.07.2025

In dieser Ausgabe ist Silvia Schneider im Gasteinertal unterwegs. In Dorfgastein trifft sie Alexandra Portenkirchner. Sie nimmt Silvia mit auf den Dorfrundweg zu weiten Wiesen und rauschenden Bächen. Die Gerichte: 1. Gericht: Kalbsrahmgulasch mit Butterspätzle 2. Gericht: zweierlei Nock'n Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

