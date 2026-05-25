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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 25.05.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 25.05.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 25.05.2026

In dieser Woche wird gegrillt. Mit Yulia Haybäck steht eine wahre Grill-Expertin bei "Silvia kocht" in der Küche. Dazu gibt es jeden Tag einen Cocktail-Tipp. Folgende Gerichte werden zubereitet: Kaiserschmarrn mit karamellisierten Erdbeeren, Grillgemüse mit Dijon Vinaigrette & Erdäpfel gefüllt mit Mandel-Feta und Cocktail Florida. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

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