Silvia kocht
Folge vom 25.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 25.05.2026
In dieser Woche wird gegrillt. Mit Yulia Haybäck steht eine wahre Grill-Expertin bei "Silvia kocht" in der Küche. Dazu gibt es jeden Tag einen Cocktail-Tipp. Folgende Gerichte werden zubereitet: Kaiserschmarrn mit karamellisierten Erdbeeren, Grillgemüse mit Dijon Vinaigrette & Erdäpfel gefüllt mit Mandel-Feta und Cocktail Florida. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
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