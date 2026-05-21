Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in der Südsteiermark

ORF2Folge vom 21.05.2026
Silvia kocht: Unterwegs in der Südsteiermark

Silvia kocht: Unterwegs in der SüdsteiermarkJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 21.05.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Südsteiermark

25 Min.Folge vom 21.05.2026

Silvia Schneider erkundet die Südsteiermark wird auf einer genussvollen Tour mit Fahrrad und Moped. Stationen sind unter anderem die Josefikirche, Moorbäder in Bad Schwanberg, ein Lavendelfeld, regionale Kulinarik in den Weinbergen und der Grenztisch in Leutschach. Begleitet von Einheimischen, Winzerinnen und Weinhoheiten zeigt die Reise Natur, Genuss und steirische Lebensfreude. Die Gerichte diesmal: 1. Forellen-Tatar im schwarzen Rettich-Mantel auf Tomatenvielfalt 2. Kogel-Spieß mit Fleisch und knackigem Gemüse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel

Alle verfügbaren Folgen