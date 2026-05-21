Silvia kocht: Unterwegs in der SüdsteiermarkJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 21.05.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Südsteiermark
25 Min.Folge vom 21.05.2026
Silvia Schneider erkundet die Südsteiermark wird auf einer genussvollen Tour mit Fahrrad und Moped. Stationen sind unter anderem die Josefikirche, Moorbäder in Bad Schwanberg, ein Lavendelfeld, regionale Kulinarik in den Weinbergen und der Grenztisch in Leutschach. Begleitet von Einheimischen, Winzerinnen und Weinhoheiten zeigt die Reise Natur, Genuss und steirische Lebensfreude. Die Gerichte diesmal: 1. Forellen-Tatar im schwarzen Rettich-Mantel auf Tomatenvielfalt 2. Kogel-Spieß mit Fleisch und knackigem Gemüse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel
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