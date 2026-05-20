Silvia kocht
Folge vom 20.05.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 20.05.2026
Manuel Liepert zählt zu den Top 100 Best Chefs und führt gemeinsam mit seiner Partnerin Lisa Kürbisch das Lieperts an der Weinstraße. Der Küchenstil setzt auf saisonale Zutaten aus der Region und verzichtet bewusst auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Angeboten werden Frühstücksgerichte ebenso wie Fine Dining. Die Gerichte diesmal: 1. Gericht: Lammrücken an Harissa mit Bärlauch-Öl und Romanasalat mit Buttermilchdressing 2. Gericht: Schokoladentrüffelschnitte mit Erdbeer-Tonkabohnen-Mark und Maiwipferl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2