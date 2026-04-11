Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Die FalleJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 1: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Die Falle
47 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Der Geschäftsmann Leo Vieland wird Opfer eines Raubmordes. Topraks hartnäckige Ermittlungen scheinen jemandem ein Dorn im Auge zu sein. Er wird Opfer einer Verschwörung und landet selbst hinter Gittern. Obwohl sich schließlich seine Unschuld herausstellt, will er in Haft bleiben. Der Schlüssel zur Aufklärung des Mordfalls befindet sich offenbar innerhalb der dicken Gefängnismauern. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Joseph Hannesschläger (Bruno Meininger) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Miguel Herz-Kestranek (Köhler) Wolfgang Böck (Schidlinski) Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT