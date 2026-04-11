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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Die Falle

ORF2Staffel 1Folge 1vom 11.04.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Die Falle

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 1: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Die Falle

47 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Der Geschäftsmann Leo Vieland wird Opfer eines Raubmordes. Topraks hartnäckige Ermittlungen scheinen jemandem ein Dorn im Auge zu sein. Er wird Opfer einer Verschwörung und landet selbst hinter Gittern. Obwohl sich schließlich seine Unschuld herausstellt, will er in Haft bleiben. Der Schlüssel zur Aufklärung des Mordfalls befindet sich offenbar innerhalb der dicken Gefängnismauern. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Joseph Hannesschläger (Bruno Meininger) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Miguel Herz-Kestranek (Köhler) Wolfgang Böck (Schidlinski) Bildquelle: ORF/RTL

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