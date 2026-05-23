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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der Champagnermord

ORF2Staffel 1Folge 10vom 23.05.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der Champagnermord

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 10: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der Champagnermord

46 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Staatsanwalt Graf Rüdiger von Stumm wird in einem fragwürdigen Etablissement tot aufgefunden. Zunächst konzentriert Toprak die Ermittlungen auf das berufliche Umfeld des Ermordeten. Doch auch die Familienverhältnisse von Stumm lassen Fragen offen. Das Verhältnis der Eheleute war unterkühlt. Während Rüdiger von Stumm in einschlägigen Bars verkehrte, hatte seine Frau ein Verhältnis mit dem Chauffeur. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Olivia Silhavy (Frau von Stumm) Elisabeth Osterberger (Frau Lüdorf) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Axel Sand Drehbuch: Anne Wand Renhardt Tief Bildquelle: Elke Werner ORF/RTL

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