Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der ChampagnermordJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 10: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der Champagnermord
Staatsanwalt Graf Rüdiger von Stumm wird in einem fragwürdigen Etablissement tot aufgefunden. Zunächst konzentriert Toprak die Ermittlungen auf das berufliche Umfeld des Ermordeten. Doch auch die Familienverhältnisse von Stumm lassen Fragen offen. Das Verhältnis der Eheleute war unterkühlt. Während Rüdiger von Stumm in einschlägigen Bars verkehrte, hatte seine Frau ein Verhältnis mit dem Chauffeur. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Olivia Silhavy (Frau von Stumm) Elisabeth Osterberger (Frau Lüdorf) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Axel Sand Drehbuch: Anne Wand Renhardt Tief Bildquelle: Elke Werner ORF/RTL
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