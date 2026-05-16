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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Versprechen

ORF2Staffel 1Folge 9vom 16.05.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Versprechen

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 9: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Versprechen

46 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Das Mafia-Mitglied Giuliano Lorenzoni, dem Orlando-Clan zugehörig, ist offenbar nach Mafia-Regeln als Verräter hingerichtet worden. Nebenbei hatte Lorenzoni für Guiseppe Grasso, Mafiaoberhaupt eines anderen Clans, gearbeitet. Toprak befürchtet den Beginn einer großen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mafiafamilien. Bei einem Lauschangriff erfährt Toprak, dass sowohl Orlando als auch Grasso an eine Inszenierung durch einen Dritten glauben. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Boris Gullotta Bildquelle: Elke Werner/RTL/ORF

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