Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das VersprechenJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 9: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Versprechen
Das Mafia-Mitglied Giuliano Lorenzoni, dem Orlando-Clan zugehörig, ist offenbar nach Mafia-Regeln als Verräter hingerichtet worden. Nebenbei hatte Lorenzoni für Guiseppe Grasso, Mafiaoberhaupt eines anderen Clans, gearbeitet. Toprak befürchtet den Beginn einer großen Auseinandersetzung zwischen den beiden Mafiafamilien. Bei einem Lauschangriff erfährt Toprak, dass sowohl Orlando als auch Grasso an eine Inszenierung durch einen Dritten glauben. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Boris Gullotta Bildquelle: Elke Werner/RTL/ORF
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