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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Taipan

ORF2Staffel 1Folge 3vom 18.04.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Taipan

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 3: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Taipan

47 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Gisela Reuter erliegt in ihrer mondänen Villa dem Biss eines Taipan - einer hochgiftigen, australischen Schlange. Sowohl der Sohn der Ermordeten als auch ihr Lebensgefährte sind tatverdächtig. Während Toprak fieberhaft nach Anhaltspunkten und Indizien sucht, schlägt der Taipan ein zweites Mal zu. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Heidelinde Teresina (Fini) Regie: Andreas Prochaska Koproduktion RTL/ORF Bildquelle: ORF/RTL

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