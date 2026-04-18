Sinan Toprak ist der Unbestechliche: TaipanJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 3: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Taipan
47 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Gisela Reuter erliegt in ihrer mondänen Villa dem Biss eines Taipan - einer hochgiftigen, australischen Schlange. Sowohl der Sohn der Ermordeten als auch ihr Lebensgefährte sind tatverdächtig. Während Toprak fieberhaft nach Anhaltspunkten und Indizien sucht, schlägt der Taipan ein zweites Mal zu. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Heidelinde Teresina (Fini) Regie: Andreas Prochaska Koproduktion RTL/ORF Bildquelle: ORF/RTL
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Sinan Toprak ist der Unbestechliche
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12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2