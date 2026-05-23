Sinan Toprak ist der Unbestechliche: KaufrauschJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 11: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Kaufrausch
Die Kunstmäzenin Vera Wagner stürzt so unglücklich aus ihrem manipulierten Treppenlift, dass sie an den Folgen des Unfalls stirbt. Toprak verdächtigt zunächst Wagners Tochter. Sie hat eine Liaison mit Benno, dem Untermieter der Verstorbenen. Die Erbschaftstheorie fällt jedoch aus. Der gesamte Besitz von Vera Wagner soll an den Kunstverein gehen. Bei den Bildern handelt es sich jedoch um Fälschungen, die von Benno angefertigt wurden. Kurz darauf wird auf Benno ein Mordanschlag verübt. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Michael Rast (Baumann) Sonja Romei (Eva Sachnik) Sebastian Bezzel (Benno Schubert) Ayse Romey (Elvira Wagner) Regie: Axel Sand Bildquelle: Elke Werner/ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick