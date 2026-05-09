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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Bis der Tod uns scheidet

ORF2Staffel 1Folge 6vom 09.05.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Bis der Tod uns scheidet

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 6: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Bis der Tod uns scheidet

46 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

In der Van Heesen Privatbank wird der Prokurist Erich Fromm vor den Augen seiner Frau und seiner Schwiegermutter von einem Bankräuber erschossen. Bereits bei der Sichtung des Überwachungsvideos kommen Toprak erste Zweifel. Der Überfall scheint eine Tarnung für den geplanten Mord an Fromm gewesen zu sein. Seine Ermittlungen laufen zunächst ins Leere. Erst als sich Toprak mit der Überprüfung der Van Heesen Bank durch die Bankaufsicht beschäftigt, stößt er auf einen möglichen Hinweis. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christine Buchegger Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL/Elke Werner

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