Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Bis der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 6: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Bis der Tod uns scheidet
In der Van Heesen Privatbank wird der Prokurist Erich Fromm vor den Augen seiner Frau und seiner Schwiegermutter von einem Bankräuber erschossen. Bereits bei der Sichtung des Überwachungsvideos kommen Toprak erste Zweifel. Der Überfall scheint eine Tarnung für den geplanten Mord an Fromm gewesen zu sein. Seine Ermittlungen laufen zunächst ins Leere. Erst als sich Toprak mit der Überprüfung der Van Heesen Bank durch die Bankaufsicht beschäftigt, stößt er auf einen möglichen Hinweis. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christine Buchegger Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL/Elke Werner
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