Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Glück dieser ErdeJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 5: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Glück dieser Erde
45 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Ein Tierarzt stirbt nach einem Tritt eines gedopten Pferdes. Hinweise sprechen für eine manipulierte Tat. Während das Gestüt Doping abstreitet, ermittelt Toprak zuerst im Privatleben des Opfers, stößt dann aber auf verdächtige Vorgänge am Hof. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Maria Köstlinger (Beate Kramer) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL/Elke Werner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2