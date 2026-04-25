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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Glück dieser Erde

ORF2Staffel 1Folge 5vom 25.04.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Glück dieser Erde

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 5: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Das Glück dieser Erde

45 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Ein Tierarzt stirbt nach einem Tritt eines gedopten Pferdes. Hinweise sprechen für eine manipulierte Tat. Während das Gestüt Doping abstreitet, ermittelt Toprak zuerst im Privatleben des Opfers, stößt dann aber auf verdächtige Vorgänge am Hof. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Maria Köstlinger (Beate Kramer) Sabine Radebold (Karin Toprak) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL/Elke Werner

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