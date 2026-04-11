Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for LifeJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 2: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for Life
47 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Ulf Eberling wird tot in der Garage seines Fitness-Clubs aufgefunden. Nichts ahnend, hatte er sich vor seinem Training statt einem Anabolikum reinstes Insulin gespritzt. Toprak und Holldau machen sich auf die Suche nach der Person, die die beiden Flüssigkeiten miteinander vertauscht hat. Ihre Ermittlungen führen sie in höchste Politikerkreise. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Simone Heher (Michaela Gross) Frank Hoffmann (Peter Reich) Bildquelle: ORF/RTL
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Sinan Toprak ist der Unbestechliche
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12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2