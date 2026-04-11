Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for Life

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.04.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for Life

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for LifeJetzt kostenlos streamen

Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 2: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Fit for Life

47 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Ulf Eberling wird tot in der Garage seines Fitness-Clubs aufgefunden. Nichts ahnend, hatte er sich vor seinem Training statt einem Anabolikum reinstes Insulin gespritzt. Toprak und Holldau machen sich auf die Suche nach der Person, die die beiden Flüssigkeiten miteinander vertauscht hat. Ihre Ermittlungen führen sie in höchste Politikerkreise. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Simone Heher (Michaela Gross) Frank Hoffmann (Peter Reich) Bildquelle: ORF/RTL

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sinan Toprak ist der Unbestechliche
ORF2
Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Alle 1 Staffeln und Folgen