Sinan Toprak ist der Unbestechliche: HalbgottJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 4: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Halbgott
47 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Die Obduktion von Laertes Wenzel ergibt eine tödliche Medikamentenvergiftung. In seiner Wohnung finden sich unbekannte Tabletten. Holldau stellt fest: An Wenzel wurden illegale Medikamente getestet. Doch der behandelnde Arzt Dr. Sebald wird getötet, bevor er aussagen kann. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Karlheinz Hackl (Richard Wenzel) Michou Friesz Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL
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Sinan Toprak ist der Unbestechliche
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12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2