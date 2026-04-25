Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Halbgott

ORF2Staffel 1Folge 4vom 25.04.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Halbgott

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: HalbgottJetzt kostenlos streamen

Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 4: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Halbgott

47 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Die Obduktion von Laertes Wenzel ergibt eine tödliche Medikamentenvergiftung. In seiner Wohnung finden sich unbekannte Tabletten. Holldau stellt fest: An Wenzel wurden illegale Medikamente getestet. Doch der behandelnde Arzt Dr. Sebald wird getötet, bevor er aussagen kann. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Karlheinz Hackl (Richard Wenzel) Michou Friesz Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sinan Toprak ist der Unbestechliche
ORF2
Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Alle 1 Staffeln und Folgen