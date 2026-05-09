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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der dreifache Salamander

ORF2Staffel 1Folge 7vom 09.05.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der dreifache Salamander

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 7: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Der dreifache Salamander

46 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Der angehende Journalist Tom Oswald, Mitglied der Studentenverbindung ‚Hansa Concordia‘, wird ermordet in seinem Zimmer aufgefunden. Oswald hat ein Praktikum beim Fernsehsender ‚Tele 12‘ absolviert und sich intensiv mit dem Krieg in Jugoslawien beschäftigt. Nach seinem Tod sind alle Aufzeichnungen verschwunden. Die Studentenverbindung schweigt zu dem Fall. Toprak vermutet den Täter im Kreis von ‚Hansa Concordia‘. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Tim Wilde (Ewald Buchner) Helmut Berger (Jens Harant) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Sabine Radebold (Karin Toprak) Thomas Hupfer (Tom Oswald) Alexandra Hilverth (Cora Stern) Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/RTL/Elke Werner

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