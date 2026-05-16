Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Schönheit vergehtJetzt kostenlos streamen
Sinan Toprak ist der Unbestechliche
Folge 8: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Schönheit vergeht
46 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Das Topmodel Stefanie wird bei einer Modenschau erschossen aufgefunden. Die meisten Verdächtigen haben ein Alibi. Auch Karl Josef, Stefanies Ex-Freund, den sie wegen einer Frau verlassen hatte. Außerdem hatten die beiden nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis. Doch dann stellt sich heraus, dass Stefanie eine Affäre mit June, Karl Josefs letzter Freundin, hatte. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Marion Mitterhammer (Theresa Marker) Alexander Strobele (Marker) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Axel Sand Bildquelle: Elke Werner/RTL
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Sinan Toprak ist der Unbestechliche
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Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2