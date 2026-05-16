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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Schönheit vergeht

ORF2Staffel 1Folge 8vom 16.05.2026
Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Schönheit vergeht

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Sinan Toprak ist der Unbestechliche

Folge 8: Sinan Toprak ist der Unbestechliche: Schönheit vergeht

46 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Das Topmodel Stefanie wird bei einer Modenschau erschossen aufgefunden. Die meisten Verdächtigen haben ein Alibi. Auch Karl Josef, Stefanies Ex-Freund, den sie wegen einer Frau verlassen hatte. Außerdem hatten die beiden nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis. Doch dann stellt sich heraus, dass Stefanie eine Affäre mit June, Karl Josefs letzter Freundin, hatte. Besetzung: Erol Sander (Sinan Toprak) Henning Baum (Michael Holldau) Christoph Gareisen (Dr. Hagen) Marion Mitterhammer (Theresa Marker) Alexander Strobele (Marker) Tim Wilde (Ewald Buchner) Sabine Radebold (Karin Toprak) Regie: Axel Sand Bildquelle: Elke Werner/RTL

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