Folge 50: Soko Donau (11/16): Der Praktikant
Eine Serie von Bankomatsprengungen erschüttert Wien. Beim jüngsten Anschlag stirbt Werner Dolezal, Helmuths Mentor, kurz nach seiner Pensionierung. Die SOKO übernimmt den Fall und beginnt intensive Ermittlungen. Für zusätzliche Spannung sorgt Polizeischüler Mirko Klasic, der gerade sein Praktikum absolviert. Der Verdacht fällt rasch auf Juri Abchase, doch er hat ein lückenloses Alibi. Beim nächsten Anschlag wird jedoch seine DNA entdeckt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Mustafa Kara (Mirko Klasic) Mark Zak (Juri/Levan Abchase) Petra Berndt (Lisi) Babett Arens (Anita Dolezal) Stefan Matousch (Werner Dolezal) Vidina Popov (Tiffany) Erol Uensalan (Türsteher) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Martin Muser Jens Schäfer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
