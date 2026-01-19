Soko Donau (1/16): Tigran der UnsichtbareJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 31: Soko Donau (1/16): Tigran der Unsichtbare
Dr. Schiller, der als Richter gerade einen wichtigen Prozess am Wiener Landesgericht leitet, wird tot in seinem Garten aufgefunden. War es ein Unfall, wie sich der Oberstaatsanwalt stark erhofft, um zusätzliche Aufruhr zu vermeiden? Oder hat der Angeklagte Garik Petrosjan einen Mörder beauftragt, um sich zu rächen, weil Schiller seine Verlegung in ein bulgarisches Gefängnis vereitelt hatte? Auch Journalist Philip Renard könnte den Richter im Affekt umgebracht haben, er wollte nicht mehr als dessen Spitzel dienen, nur weil ihn Schiller aufgrund eines Vorfalls in seiner Vergangenheit erpresste. Doch plötzlich taucht ein Beweisstück auf, das alles in Frage stellt. Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Florian Fitz (Philip Renard) Stefan Pohl (Matthias Förster) Franz Froschauer (Dr. Alexander Schiller) Daniel Langbein (Adrian Schwarz) Dimitri Bilov (Gabrik Petrosja) Wiltrud Schreiner (Frau Krakowiak) Tony Matzl (Justizwachebeamter) Nicolas Jarosch (Maximilian Förster) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Lutz Groth Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
