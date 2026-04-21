Soko Donau (14/16): Der Finger am AbzugJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 12
Folge 53: Soko Donau (14/16): Der Finger am Abzug
Ein Scharfschütze versetzt St. Pölten in Angst: Menschen werden wahllos erschossen. Als die Frau von Einsatzleiter Sebastian Honschick getötet wird, wird die SOKO eingeschaltet. Verdächtig ist Herbert Aichinger, der am ersten Tatort gesehen wurde und radikale Aussagen machte. Waffen, Sprüchewände und Videos in seinem Haus deuten auf einen Irren hin, doch ein weiteres Opfer zeigt, dass die Gefahr weitergeht. Besetzung: Stefan Jürgens (Claus Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Johannes Zeiler (Sebastian Honschik) Markus Hamele (Insp. Kurt Steiner) Heidelinde Pfaffenbichler (Marlene Herold) Franz Weichenberger (Walter Müller) Martin Muliar (Herbert Aichinger) Regie: Holger Barthel Buch: Sarah Wassermair Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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