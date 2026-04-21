Soko Donau (8/13): AusgelöschtJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 8: Soko Donau (8/13): Ausgelöscht
Ein Mord an einem Würstelstand, ein gelöschtes Sexvideo: Ein Fall, der mehr als nur ein Motiv enthüllt. Der Lehrer Timo Neubauer wird mit einer zerbrochenen Bierflasche ermordet. Zeugen sahen ihn zuvor mit einer unbekannten Person, möglicherweise seiner Ex Natalie, deren heimlich aufgenommenes Sexvideo kürzlich gelöscht wurde. Auch Kollegin Sirin hat ein mögliches Motiv. Als Julius Fingerabdrücke auf der Tatwaffe entdeckt, die auf einen anderen Fall verweisen, gerät alles ins Wanken und ein überraschender Selbstmord wirft neue Fragen auf. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubitsch) Selina Graf (Lisa Thalheim) Thomas Arnold (Jan Kutschera) Felix Rank (Leo Meininger) Judith von Orelli (Therapeutin) Ariana Schirasi-Fard (Sirin Saleh) Lili Winderlich (Natalie Probst) Laura Euler-Rolle (Melanie Seidl) Regie: Katharina Heigl Drehbuch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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