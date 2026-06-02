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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (13/13): Wer ist Julius?

ORF2Staffel 20Folge 13vom 02.06.2026
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Soko Donau Staffel 20

Folge 13: Soko Donau (13/13): Wer ist Julius?

44 Min.Folge vom 02.06.2026

Ein Kollege verschwindet, eine Maklerin stirbt - der Fall bringt Gewissheiten ins Wanken. Spurensicherer Julius Rubatsch ist spurlos verschwunden, just als ein brutaler Mord das Team erschüttert. Die Versicherungsmaklerin Helena Weissenbach wurde in einem Drogenlabor erschlagen, anschließend wurde Feuer gelegt. Ihr Umfeld liefert widersprüchliche Hinweise, doch dann tauchen Julius’ Fingerabdrücke am Tatort auf. Das Team gerät unter Druck: Welche Verbindung hatte Julius zu Helena – und zu den Drogenformeln? Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Paul Matic (Dr. Seiler) Katrin Röver (Johanna Binder) Valentin Postlmayr (Alexander Streich) Lea Kron (Helena Weissenbach) Fabian Unger (Nico Cerny) Rafael Wieser (Ron Wagner) Tobias Sigl (Leo) Ilja Pawloff (Ben) Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Luca Breuer

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