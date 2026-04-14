Soko Donau (7/13): JackpotJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 7: Soko Donau (7/13): Jackpot
Ein Mord in der Trafik, ein Erpresserschreiben im Grätzl und ein Kind in große Gefahr. Helmut Brandl wird erschlagen in seiner Trafik gefunden. Seine Geliebte Ingrid gerät ebenso ins Visier wie Ehefrau Gabriele, die erst kurz zuvor vom Seitensprung erfuhr. Doch auch ein rätselhafter Kunde aus dem Schuldenheft wirft Fragen auf. Als ein Erpresserschreiben auftaucht und ein Kind in Lebensgefahr schwebt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Regie: Katharina Heigl Drehbuch: Dominik Enzi, Andreas F. Schiessler, Sophia Sixta Bildquelle: ORF/Satel Film/Luca Breuer
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