Soko Donau (11/13): Unverhofft kommt oftJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 11: Soko Donau (11/13): Unverhofft kommt oft
Nowaks Rückkehr endet im Chaos, denn ein explosives Geiseldrama voller Emotionen führt zum Ausnahmezustand. Überraschend kehrt Helmuth Nowak als neuer Soko-Chef zurück, doch sein erster Tag gerät zum Desaster: Christoph Tillmann hält seine Geliebte Angie als Geisel, nachdem seine Frau Silvia ihn wegen der Affäre verlassen hat. Er fordert ein Gespräch mit ihr, doch Silvia bleibt nach einem Termin verschwunden. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Angies Mann Michael heimlich ins Gebäude eindringt. Nowak muss sofort Führungsstärke beweisen. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Sigrid Neudecker Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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