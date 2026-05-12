Soko Donau (10/13): Tod im HostelJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 10: Soko Donau (10/13): Tod im Hostel
Ein tödlicher Sturz aus dem 3. Stock bringt Wolf in einen Konflikt: Die Spuren deuten ausgerechnet auf ihre Nichte. Lisa Andraschko stürzt nach einer gemeinsamen Partynacht mit Lea, Niklas und Hauswart Edgar aus dem Hostel in den Tod. Kurz zuvor wurde sie wegen Drogenbesitzes hinausgeworfen, aber heimlich wieder eingelassen. Im Rucksack findet die Polizei Heroin, was Wolfs Nichte Lea belastet. Niklas streitet jede Schuld ab, doch auch Lea wirkt verdächtig. Für Wolf wird der Fall zum emotionalen Konflikt zwischen Pflicht und Nähe. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Fabia Matuschek (Lea Schlatterer) Tanja Schleiff (Doro Hohlfeld) Harry Lampl (Edgar Zach) Kristo Ferkic (Niklas Krupka) Rafael Gareisen (Alex Giorgi) Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Natalia Geb Sönke Lars Neuwöhner Bildquelle: Satel-Film/ORF
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