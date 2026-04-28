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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (9/13): Vor Einbruch Mord

ORF2Staffel 20Folge 9vom 28.04.2026
Soko Donau (9/13): Vor Einbruch Mord

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Soko Donau Staffel 20

Folge 9: Soko Donau (9/13): Vor Einbruch Mord

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Ein Schrebergartenidyll kippt ins Dunkel, als Einbrüche und ein Mord alte Feindschaften wecken. Kaum hat Franziska ihr geerbtes Schrebergartenhäuschen bezogen, wird bei ihr und in einigen Nachbarshäusern eingebrochen. Und dann wird auch unter seinem Ruderboot die Leiche von Erwin Rossi entdeckt: Sohn Simon findet den mit einem Paddel erschlagenen pensionierten Uhrmacher. Die Gartennachbarin Teresa, die sich liebevoll um den nach einem Schlaganfall gehandicapten Mann gekümmert hat, ist geschockt - und verdächtigt sofort Erwins Exfrau Martha, die es auf sein Gartenhäuschen abgesehen haben soll. Doch bald kommen dem Soko-Team Zweifel, ob es bei diesem Mordfall tatsächlich um Erbschleicherei geht oder ob etwas ganz anderes dahintersteckt. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Angela Roy (Martha Rossi) Seraphine Rastl (Theresa Mulsky) Johannes Seilern (Ferry Heinzl) Marlon Boess (Simon Rossi) Anna Wagner (Jessica Rossi) Joshua Jagersberger (Marius Klammer) Regie: Katharina Heigl Drehbuch: Eva Testor, Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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