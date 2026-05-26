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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (12/13): Neuanfang

ORF2Staffel 20Folge 12vom 26.05.2026
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Soko Donau Staffel 20

Folge 12: Soko Donau (12/13): Neuanfang

44 Min.Folge vom 26.05.2026

Ein grausiger Leichenfund in einem Weinkeller legt ein Netz aus Obsession, Rivalität und Ehekonflikten offen. Drei Schüler entdecken im Retzer Weinkeller die Leiche der zurückgekehrten Wiener Lehrerin Alexandra Sandmayr. Während sie sich um ihre demente Mutter kümmern wollte, häuften sich Spannungen: Eine ehemalige Schülerin bedrängte sie, Nachbarn hörten heftigen Ehestreit und Museumschef Weigl sah in ihr eine Konkurrentin. Jeder aus ihrem Umfeld scheint ein mögliches Motiv zu haben. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Christian Strasser (Reinhold Sandmayr) Ines Honsel (Manu Löffler) Caroline Frank (Alexandra Sandmayr) Jakob Seeböck (Konny Löffler) Emilia Warenski (Emily Ascherl) Martina Poel (Josefine Ascherl) Florian Bartholomäi (Christopher Weigl) Maximilian Singer (Leo) Lilian Rosskopf (Kilian) Elyas Seidi (Valentin) Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Frank Weller & Andreas Quetsch Bildquelle: ORF/Satel Film/Luca Breuer

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