Soko Donau (6/13): UnschuldsvermutungJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 6: Soko Donau (6/13): Unschuldsvermutung
Freigesprochen, aber nicht frei: Ein neuer Mord lässt Gernot Polmers Albtraum wieder aufflammen. Der freigesprochene Gernot Polmer versucht in Wien mit seinem Sohn einen Neuanfang, doch die misstrauische Nachbarschaft hält ihn weiterhin für einen Frauenmörder. Feindseligkeiten und ein Anschlag auf sein Auto setzen ihn unter Druck. Als in Wien erneut eine Frau getötet wird und Indizien auf ihn deuten, wächst das Misstrauen, und Polmer gerät wieder ins Zentrum der Verdächtigungen. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Regie: Katharina Heigl Drehbuch: Martin Muser, Jens Schäfer Bildquelle: ORF/Satel Film/ Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick