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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (6/13): Unschuldsvermutung

ORF2Staffel 20Folge 6vom 07.04.2026
Soko Donau (6/13): Unschuldsvermutung

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Soko Donau Staffel 20

Folge 6: Soko Donau (6/13): Unschuldsvermutung

44 Min.Folge vom 07.04.2026

Freigesprochen, aber nicht frei: Ein neuer Mord lässt Gernot Polmers Albtraum wieder aufflammen. Der freigesprochene Gernot Polmer versucht in Wien mit seinem Sohn einen Neuanfang, doch die misstrauische Nachbarschaft hält ihn weiterhin für einen Frauenmörder. Feindseligkeiten und ein Anschlag auf sein Auto setzen ihn unter Druck. Als in Wien erneut eine Frau getötet wird und Indizien auf ihn deuten, wächst das Misstrauen, und Polmer gerät wieder ins Zentrum der Verdächtigungen. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Regie: Katharina Heigl Drehbuch: Martin Muser, Jens Schäfer Bildquelle: ORF/Satel Film/ Petro Domenigg

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