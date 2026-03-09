Soko Donau: Lilian Klebow im exklusiven TalkJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 14: Soko Donau: Lilian Klebow im exklusiven Talk
5 Min.Folge vom 09.03.2026
Lilian Klebow spricht im Backstage-Talk über die neue Staffel von "Soko Donau". Sie verrät. wie sich die Rolle der Penny Lanz im Laufe der Jahre verändert hat und welche Gemeinsamkeiten sie mit der Figur Penny hat.
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Soko Donau Staffel 20
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