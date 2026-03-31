Soko Donau (5/13): Die DolmetscherinJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 5: Soko Donau (5/13): Die Dolmetscherin
Was wie ein Unfall wirkt, entfaltet sich als rätselhaftes Spiel aus Diplomatie, Streit und Verdacht. Ein vermeintlicher Unfall entpuppt sich als rätselhafter Todesfall. Der Bruder des Opfers ist überzeugt, dass ein Mordanschlag vorliegt, zumal kurz zuvor die Wohnung der Toten durchsucht wurde. Möglicherweise hatte sie wichtige Unterlagen versteckt. Hinweise führen auch zu einem Streit mit ihrer Freundin und Kollegin. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da das Team in diplomatischen Kreisen auf Immunität, Geheimhaltung und verschlossene Türen stößt. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Markus Staender Bildquelle: ORF/Satel Film/Luca Breuer
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