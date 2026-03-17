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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (4/13): Acht Sekunden

ORF2Staffel 20Folge 4vom 17.03.2026
Soko Donau (4/13): Acht Sekunden

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Soko Donau Staffel 20

Folge 4: Soko Donau (4/13): Acht Sekunden

44 Min.Folge vom 17.03.2026

Aus Alltag wird Albtraum, denn ein Schuss im Bus erschüttert alle Gewissheiten über einen vermeintlich harmlosen Täter. Als ein junges Paar wegen Essens im Bus abgewiesen wird, fällt plötzlich ein Schuss und der Fahrer bricht getroffen zusammen. Der Täter, Manuel, gilt eigentlich als freundlich und unauffällig. Gemeinsam mit seiner Freundin Patricia flieht er. Während sein Vater rätselnd zurückbleibt, entdeckt die Soko Donau in Manuels Umfeld immer tiefere Abgründe und ein Geflecht aus verdrängten Wahrheiten, das die Ermittlungen zunehmend erschüttert. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Dominik Warta (Michael Wallner) Lino Gaier (Manuel Wallner) Annalena Hochgruber (Patricia Kilb) Pamina Fürst (Alicia Wallner) Christoph Stocker (Leon Flusser) Simone Fuith (Agnes Kilb) Grischka Voss (Maria Geyer) David Jakob (Konrad Seidl) Lilly Krainz (Yvonne) Leo Stukenkemper (Kolja) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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