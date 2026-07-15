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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (10/13): Kitzbühel liegt am Meer

ORF1Staffel 13Folge 10vom 15.07.2026
Soko Kitzbühel (10/13): Kitzbühel liegt am Meer

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Kitzbühel liegt am Meer

44 Min.Folge vom 15.07.2026

Banker Florian Grüner wird tot in seinem Weinkeller gefunden. Zwischen Scheidung, Geldproblemen und einem erbitterten Streit um sein Haus gibt es zahlreiche Verdächtige. Während die SOKO die Hintergründe aufrollt, geraten auch Onkel Maximilian Stanek und dessen Mitbewohner zunehmend ins Visier der Ermittlungen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andrea Jonasson Hans-Michael Rehberg (Maximilian Stanek) Wolfgang Hübsch (Conrad Holl) Elisabeth Lanz (Esther Grüner) Nina Horvath (Olga Neheber) Andreas Borcherding (Dieter Blecher) Hannes Bickel (Floiran Grüner) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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