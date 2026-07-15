Soko Kitzbühel (10/13): Kitzbühel liegt am MeerJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Kitzbühel liegt am Meer
Banker Florian Grüner wird tot in seinem Weinkeller gefunden. Zwischen Scheidung, Geldproblemen und einem erbitterten Streit um sein Haus gibt es zahlreiche Verdächtige. Während die SOKO die Hintergründe aufrollt, geraten auch Onkel Maximilian Stanek und dessen Mitbewohner zunehmend ins Visier der Ermittlungen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andrea Jonasson Hans-Michael Rehberg (Maximilian Stanek) Wolfgang Hübsch (Conrad Holl) Elisabeth Lanz (Esther Grüner) Nina Horvath (Olga Neheber) Andreas Borcherding (Dieter Blecher) Hannes Bickel (Floiran Grüner) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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