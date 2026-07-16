Soko Kitzbühel (11/13): Vergeltung (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Vergeltung (1/2)
Nach dem Tod der PR-Expertin Eva Winger vermuten Karin Kofler und Lukas Roither zunächst ein missglücktes Liebesspiel, doch schnell wird klar: Es war Mord. Die Ermittlungen führen zu Evas vorbestraftem Bruder, zum Kunstfotografen Paul Corelli und zur Tiroler Unternehmerfamilie Traubach, deren Vergangenheit dunkle Geheimnisse birgt. Als in Evas Haus eingebrochen wird, nimmt die Jagd nach dem Täter eine gefährliche Wendung mit Folgen für die Ermittler. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Johannes Krisch (Paul Corelli) Thomas Unger (Felix Stadler) Else Ludwig (Elisabeth Traubach) Kai Ivo Baulitz (Elias Traubach) Carol Schuler (Laura Traubach) Michael Steinocher (Thomas Winger) Peter Moucka (Franz Reiter) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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