Soko Kitzbühel (12/13): Vergeltung (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 12: Soko Kitzbühel (12/13): Vergeltung (2/2)
Lukas liegt nach dem Angriff im künstlichen Tiefschlaf, Karin quälen Schuldgefühle. Gestützt von Kroisleitner und Chefinspektor Stadler treibt sie die Ermittlungen mit aller Kraft voran. Der Fund von Franz Reiters Leiche führt zu einer neuen Spur in der Vergangenheit der Traubachs und bringt Karin in tödliche Gefahr. Besetzung: Mit Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Johannes Krisch (Paul Corelli) Thomas Unger (Felix Stadler) Else Ludwig (Elisabeth Traubach) Kai Ivo Baulitz (Elias Traubach) Carol Schuler (Laura Traubach) Michael Steinocher (Thomas Winger) Erika Mottl (Frau Roither) Bernd Jeschek (Klausen) Peter Moucka (Franz Reiter) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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