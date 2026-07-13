Soko Kitzbühel (5/13): Stille WasserJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Stille Wasser
Eigentlich soll ein Outdoor-Training den Teamgeist der SOKO Kitzbühel stärken. Doch aus Rafting, Kajak und Schießübungen wird plötzlich ein Mordfall. Erik Posch wird tot in seinem Kajak entdeckt, getötet durch einen Armbrustbolzen. Karin, Lukas und Kroisleitner ermitteln: Wer wollte den Mitarbeiter der Eventagentur aus dem Weg räumen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Woelky (Gregor Kurz) Franziska Hackl (Ulla Traunsteiner) Simon Hatzl (Andreas Schneider) Christoph von Friedl (Rainer Seitler) Max Engelke (Erik Posch) Manfred Schmid (Karl Mally) Isolde Pezet (Therese Mally) Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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