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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (3/13): Gefährliche Liebschaften

ORF1Staffel 13Folge 3vom 12.07.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Gefährliche Liebschaften

48 Min.Folge vom 12.07.2026

Böses Erwachen für die Gräfin: Ihr Jugendfreund Georg von Hohenkamm wird tot in ihrem Gästezimmer gefunden. Die Todesursache ist eindeutig – er wurde erstickt. Da es keine Einbruchsspuren gibt, gerät die Gräfin selbst unter Mordverdacht. Während Karin und Lukas von ihrer Unschuld überzeugt sind, führen die Ermittlungen tief in die Vergangenheit der Gräfin und ihrer früheren Beziehungen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Nicole Beutler (Dr. Helene Margreiter) Konstantin Graudus (Bernd von Hohenkamm) Maximilian Laprell (Karl Spitzer) Alexander Pelz (Georg von Hohenkamm) Amila Sijamija (Bianca Pirlo) Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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