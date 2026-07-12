Soko Kitzbühel (3/13): Gefährliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Gefährliche Liebschaften
Böses Erwachen für die Gräfin: Ihr Jugendfreund Georg von Hohenkamm wird tot in ihrem Gästezimmer gefunden. Die Todesursache ist eindeutig – er wurde erstickt. Da es keine Einbruchsspuren gibt, gerät die Gräfin selbst unter Mordverdacht. Während Karin und Lukas von ihrer Unschuld überzeugt sind, führen die Ermittlungen tief in die Vergangenheit der Gräfin und ihrer früheren Beziehungen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Nicole Beutler (Dr. Helene Margreiter) Konstantin Graudus (Bernd von Hohenkamm) Maximilian Laprell (Karl Spitzer) Alexander Pelz (Georg von Hohenkamm) Amila Sijamija (Bianca Pirlo) Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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