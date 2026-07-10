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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (2/13): Saturn im achten Haus

ORF1Staffel 13Folge 2vom 10.07.2026
Soko Kitzbühel (2/13): Saturn im achten Haus

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 2: Soko Kitzbühel (2/13): Saturn im achten Haus

48 Min.Folge vom 10.07.2026

Die SOKO ermittelt im Mord an der bekannten Radio-Astrologin Renate Zankl. Ihr Neffe Markus wird am Tatort mit einer blutigen Glasscherbe in der Hand aufgefunden – doch trotz belastender Umstände beteuert er seine Unschuld. Während zunächst alles auf ein familiäres Motiv hindeutet, rücken bald auch ein bedrohlicher Klient sowie Zankls engstes Umfeld in den Fokus. Die Ermittlungen führen Karin und Lukas schließlich zu einem Mann, der folgenschwere Entscheidungen nach den Horoskopen der Astrologin getroffen hat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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