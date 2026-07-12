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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (4/13): Dunkle Seiten

ORF1Staffel 13Folge 4vom 12.07.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Dunkle Seiten

46 Min.Folge vom 12.07.2026

Als der Uni-Assistent Oliver Strobel tot aufgefunden wird, führen die Ermittlungen zunächst zu seiner umstrittenen Studie über Tirols Wasserqualität. Bald entdecken Karin und Lukas jedoch eine weitere Spur: ein Online-Forum, in dem Jugendliche zu Selbsttötungen ermutigt wurden. Die Suche nach dem Nutzer "Ghost" wird zum Wettlauf um ein Menschenleben. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Sergius Buckmeier (Gerald Wagner) Stefan Mehren (Herr Sommer) Stephanie Schmiderer (Frau Miller) Martina Zinner (Marion Lenk) Leander Lichti (Andreas Klinger) Gerhard Liebmann (Franz Pretzel) Flora Fee (Naya) Merlin Gmeiner (Spider) Buch: Ralph Werner Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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