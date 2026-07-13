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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (6/13): Feine Gesellschaft

ORF1Staffel 13Folge 6vom 13.07.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Feine Gesellschaft

46 Min.Folge vom 13.07.2026

Eine kulinarische Zeitreise ins Barock soll auf Schloss Sachsenau für ein besonderes Wochenende sorgen. Doch das exklusive Event endet in einem Kriminalfall: Organisator Jean Paul Breuer wird erschossen, ein Gast verletzt und der Butler verschwindet spurlos. Die SOKO ermittelt zwischen Schlossbesitzer, Gästen und möglichen Einbrechern. Als die Leiche des Butlers im Pool auftaucht, wird der Fall noch rätselhafter. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Krista Stadler (Konstanze Weidenau) Harald Posch (Eduard Rieder) Pauline Knof (Britta Lang) Hary Prinz (Peter Hermans) Volkert Kraeft (Hubertus von Sachsenau) Ludwig Blochberger (Moritz Nowak) Rhon Diels (Franco Baldini) Stefan Wilkening (Jean Paul Breuer) Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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