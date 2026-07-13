Soko Kitzbühel (6/13): Feine GesellschaftJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Feine Gesellschaft
Eine kulinarische Zeitreise ins Barock soll auf Schloss Sachsenau für ein besonderes Wochenende sorgen. Doch das exklusive Event endet in einem Kriminalfall: Organisator Jean Paul Breuer wird erschossen, ein Gast verletzt und der Butler verschwindet spurlos. Die SOKO ermittelt zwischen Schlossbesitzer, Gästen und möglichen Einbrechern. Als die Leiche des Butlers im Pool auftaucht, wird der Fall noch rätselhafter. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Krista Stadler (Konstanze Weidenau) Harald Posch (Eduard Rieder) Pauline Knof (Britta Lang) Hary Prinz (Peter Hermans) Volkert Kraeft (Hubertus von Sachsenau) Ludwig Blochberger (Moritz Nowak) Rhon Diels (Franco Baldini) Stefan Wilkening (Jean Paul Breuer) Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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