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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (8/13): Krimi à la Carte

ORF1Staffel 13Folge 8vom 14.07.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Krimi à la Carte

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): Krimi à la Carte

47 Min.Folge vom 14.07.2026

Ein Krimidinner wird plötzlich selbst zum Tatort: Während der Vorstellung wird Produzent und Regisseur Hubert Kamenz ermordet. Zwischen Schauspielern, Gästen und einer fanatischen Verehrerin jagt die SOKO einen Täter, bis eine überraschende Spur den Fall in eine völlig neue Richtung lenkt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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