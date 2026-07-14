Soko Kitzbühel (8/13): Krimi à la CarteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): Krimi à la Carte
47 Min.Folge vom 14.07.2026
Ein Krimidinner wird plötzlich selbst zum Tatort: Während der Vorstellung wird Produzent und Regisseur Hubert Kamenz ermordet. Zwischen Schauspielern, Gästen und einer fanatischen Verehrerin jagt die SOKO einen Täter, bis eine überraschende Spur den Fall in eine völlig neue Richtung lenkt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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Soko Kitzbühel Staffel 13
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