Soko Kitzbühel (9/13): FehldiagnoseJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Fehldiagnose
Eine folgenschwere Fehldiagnose verändert das Leben von Martin Pertel und Andreas Renner für immer. Als sich herausstellt, dass ihre Röntgenbilder vertauscht wurden, ist es für Renner bereits zu spät. Kurz darauf wird Primar Dr. Richard Meister tot aufgefunden und die SOKO steht vor einem Fall voller Rache, Schuld und dunkler Geheimnisse. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Carin C. Tietze (Dr. Ingrid Laab) Winfried Frey (Martin Pertel) Victoria Mayer (Birgit Renner) Dany Sigel (Edith Trattner) Matthias Komm (Richard Meister) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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