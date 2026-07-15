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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (9/13): Fehldiagnose

ORF1Staffel 13Folge 9vom 15.07.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Fehldiagnose

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Fehldiagnose

47 Min.Folge vom 15.07.2026

Eine folgenschwere Fehldiagnose verändert das Leben von Martin Pertel und Andreas Renner für immer. Als sich herausstellt, dass ihre Röntgenbilder vertauscht wurden, ist es für Renner bereits zu spät. Kurz darauf wird Primar Dr. Richard Meister tot aufgefunden und die SOKO steht vor einem Fall voller Rache, Schuld und dunkler Geheimnisse. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Carin C. Tietze (Dr. Ingrid Laab) Winfried Frey (Martin Pertel) Victoria Mayer (Birgit Renner) Dany Sigel (Edith Trattner) Matthias Komm (Richard Meister) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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