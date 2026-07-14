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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (7/13): Sterben mit Aussicht

ORF1Staffel 13Folge 7vom 14.07.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Sterben mit Aussicht

44 Min.Folge vom 14.07.2026

Das Londoner Ehepaar White verbringt mit seiner Tochter Megan Urlaub in der Villa des Kitzbüheler Ehepaars Werfinger, das im Gegenzug ihr Haus bewohnt. Am Morgen nach der Ankunft wird die ukrainische Putzfrau Anna tot aufgefunden – offenbar vergiftet. Von Megan fehlt jede Spur. Die SOKO ermittelt in einem komplexen Fall, bei dem eine Entführung vermutet wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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