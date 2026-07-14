Soko Kitzbühel (7/13): Sterben mit AussichtJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 13
Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Sterben mit Aussicht
44 Min.Folge vom 14.07.2026
Das Londoner Ehepaar White verbringt mit seiner Tochter Megan Urlaub in der Villa des Kitzbüheler Ehepaars Werfinger, das im Gegenzug ihr Haus bewohnt. Am Morgen nach der Ankunft wird die ukrainische Putzfrau Anna tot aufgefunden – offenbar vergiftet. Von Megan fehlt jede Spur. Die SOKO ermittelt in einem komplexen Fall, bei dem eine Entführung vermutet wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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Soko Kitzbühel Staffel 13
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