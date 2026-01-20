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Song Contest 2026

Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 2

ORF1Staffel 1Folge 20vom 14.05.2026
Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 2

Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 2Jetzt kostenlos streamen

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Folge 20: Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 2

125 Min.Folge vom 14.05.2026

Von Ballade bis Partytrack: Das zweite Semifinale versprühte pure ESC-Magie und machte die Finalrunde komplett. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski führten durch das zweite Halbfinale mit 15 Ländern: Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Luxemburg, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Albanien, Australien, Dänemark, Lettland, Malta, Norwegen, Ukraine und Zypern. Die zehn Länder, die im Publikums- und Jury-Voting am besten abschneiden, werden im großen Finale des 70. Eurovision Song Contests am Samstag, dem 16. Mai 2026, dabei sein. Bildquelle: ORF/Christian Öser, Thomas Ramstorfer, Klaus Titzer

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