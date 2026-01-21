Eurovision Song Contest 2026 - Der CountdownJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 21: Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown
Der Countdown läuft: Bevor in der Wiener Stadthalle die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest startet, stimmt Barbara Schöneberger auf das musikalische Großereignis ein. Die Moderatorin meldet sich live aus dem Museumsquartier in Wien und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch den diesjährigen ESC. Barbara Schöneberger zur Seite stehen Österreichs ESC-Insider Cesár Sampson, der deutsche Fernsehmoderator und Komiker Thomas Hermanns sowie Luca Hänni, der 2019 für die Schweiz beim ESC angetreten ist. Gemeinsam mit ihren prominenten Gästen blickt die Moderatorin auf die Künstler:innen, die ihr Land beim ESC vertreten, auf Songs, Inszenierungen sowie auf Trends und Themen, die den Songcontest in diesem Jahr bestimmen.
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