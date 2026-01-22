Eurovision Song Contest 2026: Das FinaleJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 22: Eurovision Song Contest 2026: Das Finale
237 Min.Folge vom 16.05.2026
"United By Music" - Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest in Wien gewonnen. Israel landete auf dem zweiten Platz, Rumänien auf dem dritten Platz. Österreich belegte mit Cosmo und "Tanzschein" den vorletzten Platz vor Großbritannien. Durch die Show führten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Kommentiert wurde wie jedes Jahr "Mister Song Contest": Andi Knoll.
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