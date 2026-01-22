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Song Contest 2026

Eurovision Song Contest 2026: Das Finale

ORF1Staffel 1Folge 22vom 16.05.2026
Eurovision Song Contest 2026: Das Finale

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Folge 22: Eurovision Song Contest 2026: Das Finale

237 Min.Folge vom 16.05.2026

"United By Music" - Bulgarien hat den 70. Eurovision Song Contest in Wien gewonnen. Israel landete auf dem zweiten Platz, Rumänien auf dem dritten Platz. Österreich belegte mit Cosmo und "Tanzschein" den vorletzten Platz vor Großbritannien. Durch die Show führten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Kommentiert wurde wie jedes Jahr "Mister Song Contest": Andi Knoll.

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